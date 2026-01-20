Türkiye’nin Batısında Fırtına Bekleniyor: Muğla’ya Özel Uyarı

Türkiye’nin batısında yarın itibarıyla fırtına etkileri görülecek.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel açıklamalarına göre, Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlü rüzgarlar yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayacak. Özellikle Muğla’nın Datça, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde rüzgarın zaman zaman 90 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İZİM VE AYDIN’DA SERT RÜZGAR

Öğle saatlerinden sonra ise İzmir ve Aydın’da rüzgarın şiddetinin artması bekleniyor. Meteorolojik veriler, bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

