“Türkiye’nin Büyük Kulübü: Galatasaray’ın Yükselişi”

Türkiye’nin En Büyük Kulübü

Özbek, düzenlenen toplantıda UEFA’nın Avrupa kulüpleri finans ve yatırım raporuna atıfta bulunarak, “Galatasaray, önemli başarılarla hem Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu gösteriyor hem de Avrupa’nın büyükleri arasında yerini sağlamlaştırıyor” şeklinde konuştu. Forma ve ürün satışlarında 2019’da 25 milyon Euro olan hasılatın şu an 85 milyon Euro’ya ulaştığını belirten Özbek, “Bu tablo bizi Avrupa’nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. 1 milyon forma satışı hedefimize sezon sonu ulaşacağız” dedi.

Tesisleşme ve Finansal Yapı Hedefleri

Galatasaray’ın tesisleşme projelerine de değinen Özbek, A Takım’ın Kemerburgaz’daki yeni yerleşkeye taşındığını ve altyapı akademisinin de buraya geçeceğini açıkladı. “Galatasaray’ın dünya markası kimliğine yakışır tesisler inşa ediyoruz” ifadesini kullanan Özbek, kulübün iki büyük eksiğini “tesisleşmeyi tamamlamak ve finansal yapıyı düzeltmek” olarak sıraladı. Mecidiyeköy projesinden 45-50 milyon dolar gelir beklendiğini, Aslantepe’de ise salon sporları ve ticari alanları kapsayan bir tesis planlandığını belirtti.

Florya ve Riva Projeleri

Florya’daki arazi için hasılat paylaşımı modeliyle ihale yapılacağını kaydeden Özbek, “Piyasa koşullarına göre bir fiyat belirlenecek ve Galatasaray’ın menfaatine uygun bir bölüşme olacak” dedi. Riva projesinde ise müteahhidin işi bırakması üzerine Emlak Konut’un 550 villayı tamamlayıp teslim etmekle yükümlü olması gerektiğini, bu sürecin son aşamada olduğunu aktardı.

Fenerbahçe ve Mourinho’ya Eleştiri

Özbek, Fenerbahçe’ye ve teknik direktör Jose Mourinho’ya sert eleştirilerde bulundu: “Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ilerlerken, bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden kirli bir ittifak var. Her gün sahneledikleri ahlaksız oyunlara karşı sahada olacağız.” Mourinho’nun ırkçı söylemlerine de değinen Özbek, “Türk futbolunu aşağılayan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi şampiyonluk için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın. Mayıslar bizimdir, yine bizim olacak” diyerek Galatasaray’ın duruşunu vurguladı.