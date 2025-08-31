Türkiye’nin Elektrik Kurulu Gücü 120 Bin Megavat

ELEKTRİK KURULU GÜCÜNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Elektrik kurulu gücündeki artış sürerken, yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki oranı da yükselişini sürdürüyor. Toplam elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaşırken, bu gücün yüzde 61,1’ine tekabül eden 73 bin 477 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor.

YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DAĞILIMI

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde, hidroelektrik enerjinin katkısı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9 düzeyine çıktı. Güneş enerjisi ise 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5, rüzgar enerjisi ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 oranında yer aldı. Ayrıca, biyokütle enerjisinin payı 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermal enerjinin payı ise bin 734 megavat ile yüzde 1,4 olarak belirlendi.

RÜZGAR VE GÜNEŞ KAYNAKLARININ ETKİSİ

Rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarının toplam kurulu gücü 37 bin 118 megavata ulaştı ve bu iki kaynağın kurulu güç içindeki payı yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti.

YERLİ KAYNAKLARIN PAYI BÜYÜYOR

Temmuz sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 seviyesine çıkıyor. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan dolayışla elde ediliyor.