Türkiye’nin Elektrik Kurulu Gücü 120 Bin Megavatı Aştı

Elektrik kurulu gücündeki artış devam ediyor. Yenilenebilir enerji, toplam kurulu güç içerisinde yükselmeye devam ediyor. Elektrik kurulu gücü toplamda 120 bin 163 megavata ulaşırken, bu gücün yüzde 61,1’ine denk gelen 73 bin 477 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından meydana geliyor.

yenilenebilir enerji payları

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin katkısı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin katkısı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5 ve rüzgarın katkısı ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 düzeyinde kaydedildi. Ayrıca, biyokütlenin payı 2 bin 337 megavat olarak yüzde 1,9, jeotermalin payı ise bin 734 megavat ile yüzde 1,4 düzeyine ulaştı.

rüzgar ve güneş gücü

Rüzgar ve güneş kaynakları toplamda 37 bin 118 megavat kurulu güce sahip olurken, bu iki enerji türünün kurulu güç içindeki toplam payı yüzde 30,9 olarak belirlendi.

yerli kaynakların durumu

Temmuz sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7’ye ulaştı. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan elde ediliyor.