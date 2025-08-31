Ekonomi

Türkiye’nin Elektrik Kurulu Gücü 120 BİN Megavatı Geçti

turkiye-nin-elektrik-kurulu-gucu-120-bin-megavati-gecti

ELEKTRİK KURULU GÜCÜNDE ARTILAR

Elektrik kurulu gücünde meydana gelen artış devam ederken, yenilenebilir enerjinin total güç içindeki payı da yükselmeye devam ediyor. Toplam elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaşırken, bu gücün yüzde 61,1’ine denk gelen 73 bin 477 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturuyor.

YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAKİ PAYLAR

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidrojenin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneş enerjisinin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5, rüzgarın payı ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 olarak kaydedildi. Biyokütlenin payı 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermalin payı ise bin 734 megavat ile yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti.

GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLARININ PAYI

Rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücü toplamı 37 bin 118 megavata ulaşırken, bu iki kaynak birlikte kurulu güç içinde toplam yüzde 30,9 paya sahip.

YERLİ KAYNAKLARIN ÖNEMİ

Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam kurulu gücün içindeki yerli kaynakların oranı yüzde 70,7 olarak belirlendi. Kurulu gücün 84 bin 959 megavati yerli kaynaklardan oluşuyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Türkiye’nin Elektrik Gücü 120 Bin Megavatı Geçti

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 120 bin megavatın üzerine çıktı. Yenilenebilir enerji, toplam gücün yüzde 61,1'ini oluştururken, güneş ve rüzgarın payı sırasıyla yüzde 19,5 ve yüzde 11,4 oldu.
Gündem

Teknofest Mavi Vatan Devam Ediyor

TEKNOFEST 2025 kapsamında gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliklerinde dördüncü gün aktiviteleri başladı, milli teknoloji hamlesi denizlerdeki etkisini göstermeye devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.