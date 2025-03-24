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Türkiye’nin Gruplardaki Rakipleri Belli Oldu

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TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ’NE YÜKSELDİ

Türkiye, Macaristan’ı play-off aşamasındaki iki karşılaşmada da yenerek Uluslar Ligi A grubuna yükseldi. İspanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesinde Hollanda’yı penaltı atışlarıyla 5-4 yenerek yarı finale adını yazdırdı ve ay yıldızlıların rakibi oldu. E Grubu’nda Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan ve Gürcistan da yer alacak. Maçlar eylül ayında başlayacak ve kasım ayında sona erecek.

2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri grupları şu şekilde oluşuyor: A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya; B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre; C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya; D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna; E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Türkiye; F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz; G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta; H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino; I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova; J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn; K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk; L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

4 Eylül: Gürcistan – Türkiye
7 Eylül: Türkiye – İspanya
11 Ekim: Bulgaristan – Türkiye
14 Ekim: Türkiye – Gürcistan
15 Kasım: Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım: İspanya – Türkiye

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