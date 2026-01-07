Türkiye’nin Hasan Dağı Fuji’yi Aratmayan Manzarasıyla Büyülüyor

DÜNYA KÜLTÜR MİRASINA SERTİFİKASYON YENİ YERLERİ KEŞFETTİRİYOR

Japonya’nın Yamanashi Eyaleti’nde yer alan ve dünya kültür mirası olarak kabul edilen Fuji Dağı’nın sunduğu güzellik, Türkiye’de de kendine yer buluyor. Aksaray’daki 3 bin 268 rakımlı Hasan Dağı, her yıl kar yağışıyla birlikte göz kamaştıran manzaralar sunuyor. Dağın zirvesinin karla kaplanması, Fuji Dağı’nın görselliğini aratmayan görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Doğanın muazzam ihtişamı ve zengin tarihi ile dikkat çeken Hasan Dağı, ilkbahar geldiğinde yeşil örtüsüyle gözler önüne seriliyor.

ANADOLU’NUN TARİHSEL SESSİZ TANIKLARINDAN BİRİ

Neolitik dönem izlerini taşıyan Çatalhöyük’te, Hasan Dağı’nın volkanik patlamasının tasvir edildiği düşünülüyor. Bu özellik, dağın Anadolu’nun “sessiz tanıklarından” biri olmasını sağlıyor. Hem tarihi hem doğal zenginlikleriyle öne çıkan Hasan Dağı, keşifler için ziyaretçilerini bekliyor.

MANZARALARI GÖRMEK İÇİN YOLA ÇIKANLAR İÇİN

Büyük Hasan ve Küçük Hasan olmak üzere iki ana zirveye sahip olan Hasan Dağı’ndan görüntüleri derlemeye devam ediyoruz. Bu eşsiz manzaralar, doğaseverler için çekici bir rota oluşturuyor.