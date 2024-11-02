Türkiye’nin İlk Kuyumculuk Okul Programı Açılıyor

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN YENİ PROTOKOL

Meslek lisesi öğrencilerinin istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla ortaya konan yeni mevzuat çerçevesinde, Türkiye’nin ilk sektör içi okul programı ‘kuyumculuk’ alanında hayata geçirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ahlatcı Holding arasında, öğrencilerin mesleğin gerektirdiği ortamda yetişmelerini sağlamak ve mezuniyet sonrası istihdama daha hızlı kavuşmalarını hedeflemek için Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. İmza törenine Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Ahlatcı Holding Genel Müdür Yardımcısı Aslan Onur Nacak katıldı.

SEKTÖR İÇİ EĞİTİM MERKEZİ KURULACAK

Protokol çerçevesinde, Ahlatcı Holding bünyesinde Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi açılacak. Bu merkez, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in direktifleri doğrultusunda hazırlanan “MEB bölge, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında” yönerge kapsamında, meslek liselerinin sektörlerin içinde eğitim vermesinde olanak sağlayan Türkiye’nin ilk “sektör içi” mesleki eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek. Merkezde, kuyumculuk teknolojisi alanında, öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri gerçek üretim ve hizmet ortamlarında gerçekleşecek. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde çerçeve öğretim programları ve basılı ve dijital ders materyalleri güncellenecek.

EĞİTİM İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Eğitim-öğretim süreçlerinde öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun ekipman ve donanım ihtiyaçları ile okula ulaşım, eğitim süresince yemek ve içme ihtiyaçları Ahlatcı Holding tarafından karşılanacak. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, Ahlatcı Holding’e ait gerçek üretim ve hizmet ortamlarında hizmet içi eğitim programları düzenlenecek. Başarılı öğrencilere Ahlatcı Holding tarafından burs imkanı sunulacak. Ayrıca, işletmenin usta ve usta öğreticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik farkındalık seminerleri planlanacak. Mesleki ve teknik eğitime yönelik kariyer günleri, rehberlik, yarışma ve gezi gibi etkinliklerle farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek. Okulda eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve Ahlatcı Holding tarafından bağımsız uzman kuruluşlara yaptırılacak mesleki bilgi ve beceri sınavından başarıyla geçen öğrenciler, talep ettikleri taktirde istihdam edilecek. Protokol toplamda 6 yıl süreyle yürürlükte kalacak.