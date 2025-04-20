Türkiye’nin İlk Yerli Uydu Hizmete Başlıyor

Türkiye, uzay teknolojilerindeki önemli bir adımı daha atıyor. Yıllardır süregelen mühendislik birikimi ve yerli üretim hedefi ile geliştirilen Türksat 6A, artık operasyonel hale geliyor. Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 21 Nisan Pazartesi günü hizmete sunulacak.

KAPSAMA ALANIMIZ GENİŞLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türksat 6A’nın hizmete girmesiyle birlikte, uydularımızın kapsama alanı 5 milyar kişiye ulaşacak. Türksat’ın sağladığı hizmetler, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi yeni bölgeleri de kapsayacak şekilde genişleyecek.” şeklinde açıklama yaptı.

HABERLEŞME UYDUSU ÜRETEN 11 ÜLKE ARASINDAYIZ

Türksat 6A uydusu, 21 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenle faaliyete geçecek. Bakan Uraloğlu, “Bu başarı sayesinde ülkemiz, haberleşme uydusu üretebilen 11 ülke arasına adını yazdırdı.” ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin uydu geçmişinin 1994 yılında yörüngede yer alan Türksat 1B ile başladığını belirtti. Ardından, 1996 yılında devreye giren 1C ve 2001 yılında fırlatılan 2A uydularının geldiğini vurguladı. Türksat 6A’nın, 20 yıllık çaba sonucunda ortaya çıktığını kaydeden Uraloğlu, “Türksat’ın Teknoloji Transfer Programı ile yurtdışında üretilen 3A, 4A ve 4B uydularına mühendislerimizin katkısı oldu.” dedi. Uraloğlu, “Tabelaşı program kapsamında eğitilen mühendisler sayesinde Türksat 6A, en yüksek yerlilik oranıyla üretildi.” diye ekledi.

YERLİLİK ORANI VE İŞBİRLİKLERİ

Türksat 6A’nın üretiminde ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH gibi firmalar ile işbirliği yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, “Bu firmalar tarafından üretilen her parça, uydu deneyimi kazandı. Uydumuz, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipman kullanılarak geliştirildi.” şeklinde konuştu.

KENDİ UYDUMUZU ÜRETEBİLİYORUZ

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın, Türkiye’nin uzaydaki gücünü artırmanın yanı sıra kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı da azalttığını belirtti. “Bu proje, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli. Artık kendi haberleşme uydumuzu bağımsız bir şekilde üretiyoruz.” dedi.

FIRLATMA VE TEST AŞAMALARI

Uraloğlu, Türksat 6A’nın tüm aşamalarının planlanmış bir şekilde tamamlandığını söyledi. Uydunun üretim, entegrasyon ve test işlemlerinin TUSAŞ tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde Mart 2024’te tamamlanacağını açıkladı. Uydunun 4 Haziran’da Antonov 124 uçağı ile ABD’ye yollandığını, 5 Haziran’da ise SpaceX tesislerine ulaştığını belirtti. Uraloğlu, Türksat 6A’nın Falcon 9 roketiyle 9 Temmuz’da uzaya fırlatıldığını vurguladı.

TESTLERİ BAŞARILI OLDU

Fırlatma işlemi sonrasında gerçekleştirilen beş ateşlemenin ardından uydunun geçici olarak 50 derece Doğu yörüngesine yerleştirildiğini anlatan Uraloğlu, yörünge testleri sonucunda geliştirilen ekipmanların başarıyla işlevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

İLK YAYIN TESTİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Uraloğlu, Türksat 6A’nın 12 gün süren yolculuğunun ardından 6 ateşleme ile 28 Aralık 2024 tarihinde 42 derece Doğu yörüngesine ulaştığını anımsattı. 17 Şubat 2025’te yapılan ilk test yayını ile uydunun haberleşme yeteneklerinin doğrulandığını belirtti.

UYGULAMALARDA YENİ FIRSATLAR

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın şu anda 31, 42 ve 50 derece Doğu yörüngelerinde toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Türksat 6A’nın hizmete girmesiyle, 3,5 milyar kişilik kapsama alanının 5 milyar kişiye çıkacağını belirtti. Uydunun en az 15 yıl boyunca hizmet vermesi öngörülüyor.