Türkiye’nin KAAN’ı, ABD medyasında haber oldu

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİİ GURURU

Dünya, Türkiye’nin yerli muharip uçağı KAAN ile ilgili gelişmeleri dikkatle izliyor. Özellikle ABD basını bu konuyu derinlemesine ele alıyor. National Interest dergisi, KAAN’ı yakından inceleyerek, teknik özelliklerine odaklanan bir analiz yayınladı. Bu analizde, KAAN, Amerikan F-35 ve Rus SU-57 savaş uçakları ile karşılaştırıldı.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİ

Analizde, “Gövde ve kanat özellikleri, dahili silah yuvası, KAAN’ın hayalet uçak kapasitesini artırıyor, radara yakalanma riskini azaltıyor.” şeklinde bir ifade yer aldı. Ayrıca, milli muharip uçağın yapay zeka destekli harp kabiliyetiyle donatıldığı vurgulandı. Bu sayede Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı üretebilen dördüncü ülke konumuna geliyor.

ANKARA’NIN STRATEJİK ADIMLARI

Analizde, Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasının ardından milli uçak projesini hızla geliştirdiği de hatırlatıldı. “KAAN, Türkiye’nin jeopolitik bildirisi” ifadesi ile Türk savunma sanayisinin bağımsızlık yolunda attığı adımların önemi vurgulandı. KAAN; Türkiye’yi kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeyi hedefliyor.

YENİ NESİL SAVAŞ GEMİSİ PROJELERİ

Rus devlet destekli televizyon ağı RT de Türkiye’nin savaş gemisi projelerine dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, “Kaçıranlar için… Türkiye, dünyanın en büyük uçak gemilerinden biri olacak yeni nesil savaş gemisi üretiyor.” ifadesi yer aldı ve projenin detayları özetlendi.

ÜRETİM SÜRECİ

Beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ın üretim süreci Mart 2022’de başladı. Yüksek manevra yeteneği, düşük radar görünürlüğü gibi birçok özellik taşıyan KAAN’ın komponent montajları Mayıs-Kasım 2022 arası tamamlandı. Kasım 2022’de son montaj hattının devreye alınmasının ardından, Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde yoğun sistem testleri yapıldı. 10 Şubat 2023’te ise KAAN, planlanandan önce hangardan çıkmayı başardı.

İLK UÇUŞ DENEMELERİ

KAAN, ilk motor çalıştırma ve yavaş taksi testlerini tamamladıktan sonra, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024’te gerçekleştirdi. 6 Mayıs 2024 tarihinde ikinci kez havalandı ve bu uçuşta 14 dakika havada kalarak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaştı.

KAAN’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

– Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

– İrtifa Tavanı: 55.000 ft

– Güç Limitleri: +9g/-3,5g

– Dahilî Silah Yuvası

– Süperseyir Kabiliyeti

– Düşük Radar İzi

– Çoklu Görev Profili

– Hava-Hava Kabiliyeti

– Hava-Kara Kabiliyeti