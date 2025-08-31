Türkiye’nin Kurulu Gücü 120 Bin Megavat

ELEKTRİK KURULU GÜCÜNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Elektrik kurulu gücünde meydana gelen artış devam ederken, yenilenebilir enerjinin bu güç içerisindeki payı da yükseliş gösteriyor. Toplam elektrik kurulu gücü 120 bin 163 megavata ulaşırken, bu gücün yüzde 61,1’ine denk gelen 73 bin 477 megavatlık kısmı yenilenebilir enerjiden oluşuyor.

YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAKİ PAYLAR

Yenilenebilir enerji kurulu gücünde hidroliğin payı 32 bin 289 megavat ile yüzde 26,9, güneşin payı 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5 oranında kaydediliyor. Rüzgarın payı ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4 seviyesinde yer alıyor. Buna ek olarak, biyokütlenin payı 2 bin 337 megavat ile yüzde 1,9, jeotermalin payı ise bin 734 megavat ile yüzde 1,4 olarak belirtiliyor.

RÜZGAR VE GÜNEŞ KAYNAKLARI

Rüzgar ve güneş kurulu gücünün toplamı 37 bin 118 megavatı bulurken, bu iki kaynağın kurulu güç içerisindeki toplam payı yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçiyor.

YERLİ KAYNAK ORANI

Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 70,7 olarak belirtiliyor. Kurulu gücün 84 bin 959 megavatı yerli kaynaklardan oluşuyor.