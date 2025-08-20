Türkiye’nin Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar

2024 YILI VERGİ REKORTMENİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine dair yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini paylaştı. Açıklanan listeye göre, 2024 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İkinci sırada ise Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer buldu. Üçüncü sırada yer alan mükellefin ismi ise açıklanmadı. 2023 yılında üçüncü olan Mustafa Rahmi Koç, bu yıl dördüncü sıraya geriledi.

İLK 100 MÜKELLEFİN DAĞILIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi kapsamında 5 milyon 132 bin 895 mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesi sundu. Verilen beyannamelerle toplamda 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: İstanbul (75), Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1).