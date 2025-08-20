Türkiye’nin Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar

VERGİ BEYANI REKORTMENİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine dair yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan listeye göre, 2024 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İkinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer alırken, üçüncü sırada kimliğine ulaşılamayan bir mükellef bulunuyor. 2023 yılında üçüncü olan Mustafa Rahmi Koç ise bu yıl dördüncü sıradadır.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 5 milyon 132 bin 895 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Bu beyanlarla birlikte toplamda 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edilmiş olup, bu tutarlar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Türkiye genelindeki gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise şu şekildedir: İstanbul (75), Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1).