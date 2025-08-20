Türkiye’nin Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar

GİB’DEN AÇIKLAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ait vergilendirme dönemi için yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini kamuoyuna sundu. Açıklanan listeye göre, 2024 yılının gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İkinci sırayı ise Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı. Üçüncü sıradaki mükellefin adı belirtilmedi ancak 2023 yılında üçüncü sırada yer alan Mustafa Rahmi Koç, bu yıl dördüncü sıraya geriledi.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı 5 milyon 132 bin 895 olarak kaydedildi. Bu beyannamelerle birlikte toplamda 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye genelindeki en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin il bazında dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: İstanbul (75), Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1).