“Türkiye’nin Washington İlişkileri Kullanılacak”

GELİŞEN DURUM

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını devam ettirirken, Arap medyasında çıkan haberlere göre Türkiye’de ziyaretlerde bulunan Hamas heyeti, Türk yetkililerden Washington ile olan “iyi ilişkilerini” değerlendirmelerini talep etti. Hamas, yeni bir ateşkes önerisini ABD Başkanı Donald Trump yönetimine iletmek için Türkiye’den destek istiyor.

ATEŞKES GİRİŞİMİ

Şarku’l Avsat’a konuşan iki kaynak, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde yeni bir ateşkes sağlamak için harekete geçtiğini ifade etti. Hamas, önerilen ‘kapsamlı anlaşmanın’ Türk yetkililer aracılığıyla Trump yönetimine iletilebileceğine inanıyor. Bu ay içerisinde Türk yetkililerle görüşme gerçekleştiren Hamas heyeti, Washington ile olan ‘iyi ilişkilerin’ kullanılmasını istedi. Anlaşma, belirli sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında tüm İsrailli rehinelerin teslimini, savaşın sona ermesini ve İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmesini öngörüyor.

TÜRKİYE’DE TEMASLAR

Hamas heyeti, Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. 19 Nisan tarihinde gerçekleşen bu görüşmeye Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş’in yanı sıra Hamas Siyasi Büro üyeleri de katıldı. Hamas’ın Türkiye’den talep etme sebepleri arasında, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler’in, “Hamas tüm İsrailli rehineleri teslim ederse savaşın duracağını garanti edeceğiz” şeklindeki ifadeleri de yer alıyor. Ancak bu girişim İsrail tarafından kabul edilmiyor. Kaynaklardan biri, “Türkiye’deki görüşmeler, Türk yetkililere Hamas’ın vizyonunu Washington’a iletmek için mevcut ABD yönetimiyle olan iyi ilişkilerini kullanmaları gerektiği mesajını vermeyi amaçlıyordu” ifadesini kullandı.