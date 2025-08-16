Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor: Çocuk Sayısı Düşüyor

DÖNEMLİ NÜFUS İSTATİSTİKLERİ YAYIMLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez hazırlanan “Dönemlik Nüfus İstatistikleri” verilerini kamuoyuna sundu. 65 yaş ve üzeri nüfus, son bir yıl içinde 520 bin kişi artarak 9 milyon 437 bine ulaştı. Bu gelişme, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranını yüzde 10,4’ten yüzde 11’e çıkardı. Prof. Dr. İsmail Tufan, “21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım” diyerek durumu değerlendirdi.

ÇOCUK NÜFUSUNDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Çocuk nüfusu oranında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısı 2024’te 18 milyon 133 bin iken, 2025’te 17 milyon 705 bine düştü. Çocukların toplam nüfus içindeki payı yüzde 21,2’den yüzde 20,6’ya geriledi. Özellikle 0-4 yaş grubunda nüfus bir yılda 278 bin azalırken, bu rakam 4 milyon 945 bine indi. Bu durum, Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden biri olarak kaydedildi.

KADINLARIN YAŞ ORTALAMASI DAHA YÜKSEK

65 yaş ve üzeri nüfus içinde kadınların sayısı, erkeklere oranla belirgin şekilde daha fazla. 2025 verilerine göre, yaşlı erkek nüfusu 4 milyon 220 bin, yaşlı kadın nüfusu ise 5 milyon 217 bin olarak belirlendi. 90 yaş ve üzerindeki bireylerde bu fark daha da açıldı; 76 bin 841 erkeğe karşılık 174 bin 340 kadın yaşamakta. 15-64 yaş arası “çalışma çağındaki” nüfusun oranı ise önemli bir değişim göstermedi. 2024 ve 2025 yıllarındaki verilerde bu grubun toplam nüfusa oranı yüzde 68,4 seviyesinde kaldı. Projeksiyonlara göre, Türkiye nüfusunun 2080 yılına gelindiğinde yüzde 25’i 65 yaş ve üzerinde olacak. Bu durum, her dört kişiden birinin yaşlı olacağı anlamına geliyor.