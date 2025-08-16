Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor: Yaşlı Nüfus Artıyor

YENİ DÖNEM NÜFUS İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni olarak üretilen “Dönemlik Nüfus İstatistikleri” verilerini yayımladı. Türkiye’deki 65 yaş ve üzeri birey sayısı son bir yıl içinde 520 bin artış göstererek 9 milyon 437 bine yükseldi. Bu gelişme ile yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,4’ten yüzde 11’e çıkmış oldu. Prof. Dr. İsmail Tufan, “21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım.” diyerek konuya dikkat çekti.

ÇOCUK NÜFUSUNDA AZALMA

Çocuk nüfusunda ise önemli bir düşüş gözlemlendi. 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısı 2024’te 18 milyon 133 bin iken, 2025’te 17 milyon 705 bine geriledi. Çocukların toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 21,2’den yüzde 20,6’ya düştü. Özellikle 0-4 yaş grubunda nüfus, bir yıl içinde 278 bin azalarak 4 milyon 945 bine düştü. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden biri olarak kaydedildi.

KADINLARDA UZUN ÖMÜRLÜLÜK

65 yaş ve üzeri nüfus arasında kadınların sayısı erkeklere göre belirgin şekilde daha fazla. 2025 yılı verilerine göre yaşlı erkek sayısı 4 milyon 220 bin, yaşlı kadın sayısı ise 5 milyon 217 bin olarak belirlendi. 90 yaş ve üzerindekiler arasında bu fark daha da belirginleşti; 76 bin 841 erkeğe karşılık 174 bin 340 kadın yaşıyor. 15-64 yaş arası “çalışma çağındaki” nüfusun oranı ise istikrarlı kaldı. 2024 ve 2025 dönemlerinde bu grubun toplam nüfusa oranı yüzde 68,4 seviyesinde yer aldı. Projeksiyonlara göre, Türkiye’de 2080 yılında nüfusun yüzde 25’i 65 yaş ve üzerinde olacak. Bu durum, her dört kişiden birinin yaşlı olacağı anlamına geliyor.