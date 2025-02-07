Türkiye, Rus Turistlerin Tercihinde İlk Sırada

RUS TURİSTLERİN YURT DIŞI SEYAHATLERİ ARTIYOR

Rus turistlerin yurt dışı seyahatlerinin 2024’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 15.4 artışla 17.4 milyona ulaşacağı bildiriliyor. Bu açıklamaya göre Türkiye, toplam seyahatlerde yüzde 38.5 pay ile en çok tercih edilen ülke konumunda yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN TURİZM GELİRLERİ ARTIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri’nin yüzde 11.4, Çin’in yüzde 10.9, Tayland’ın yüzde 10, Mısır’ın ise yüzde 8.5 oranında paya sahip olduğu vurgulanıyor. Türkiye’ye yapılan seyahatlerin aynı dönemde yüzde 6.3 artarak 6.7 milyona çıktığı bilgisi de mevcut. Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, ülkedeki yaz sezonuna yönelik Türkiye turları satışlarının önceki yıla göre 2 ila 2.5 kat arttığını duyurmuştu.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE TURİZM GELİRİ

Diğer yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel verilere göre, Türkiye’nin turizm geliri 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 8.3 artışla 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara yükseldi. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen gelir ise 606 milyon 401 bin dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı ikametli vatandaşların, ülkeyi ziyaret eden toplam ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 17’sini oluşturduğu ifade edildi.