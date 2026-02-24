Türkiye Savunma Alanında Zirveye Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çarpıcı ifadeler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirilen HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni’nde önemli bilgiler paylaştı. Türkiye’nin savunma alanındaki ilerlemesine dikkat çeken Erdoğan, SANCAR SİDA’nın hızı hakkında “Saatte 40 mil deniz mili yapabiliyor. Maşallah” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA GÜCÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biridir” diyerek güçlü bir savunma stratejisinin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Savunma ve güvenliğin çok boyutlu olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin son 23 yılda insansız teknolojilerde kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti. Dışa bağımlılığın yüzde 80’den yüzde 20’ye düştüğünü belirten Erdoğan, “Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ihraç eden bir Türkiye var” dedi.

SAVUNMA İHRACATINDA REKOR

Savunma ve havacılık ihracatının artışına vurgu yapan Erdoğan, “Son bir yılda savunma ihracatımız yüzde 48 oranında artarak 10 milyar doları aşmış durumda. 2002’de bu rakam sadece 248 milyon dolardı” şeklinde konuştu. 2028 itibarıyla 11 milyar dolarlık ihracat hedefi ile dünya sıralamasında ilk 10’a girmeye kararlı olduklarını belirtti. “2023 sonu itibarıyla savunma sanayindeki proje hacmimiz 100 milyar dolara ulaştı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve konuklarına selam göndererek, “Ramazan-ı Şerif’in hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Şehitlere rahmet dileyen Erdoğan, gazilere de şükranlarını sundu. Ayrıca, savunma sanayisinde çalışan mühendisler ve teknisyenlere teşekkür etti.

YENİ TEKNOLOJİLERLE GÜÇLENME

Türkiye’nin insansız deniz aracı SANCAR ile denizlerdeki kabiliyetlerinin güçlendirileceğini belirten Erdoğan, yapılan yatırımların ulusal güvenlik duyarlılığını artıracağını ifade etti. Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi’nin eğitim ve operasyon altyapısını güçlendireceğini vurguladı.

DIJİTAL EGEMENLİK UNSURLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital egemenliğin de milli güvenliğin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, caydırıcılığın yalnızca fiziksel varlıklarla değil, yazılımla, güvenli veri akışıyla ve siber dayanıklılıkla da sağlanacağını ifade etti. Bugün hizmete alacakları tesis ve sistemlerin mühendislik süreçlerini hızlandıracağını söyledi.

TAM BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Son olarak HAVELSAN’ın Türkiye’nin yazılım alanındaki çalışmalarına da değinen Erdoğan, “Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez” diyerek, bu anlayışla milli yazılım hamlesinin devreye alındığını aktardı. HAVELSAN’ın milli mühendislik projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarının daha etkin hale geleceği dile getirildi.