Türkiye, SDG’nin Suriye Ordusu İle Anlaşmasını Destekliyor

DARBENİN ARDINDAN YAPILAN KABUL

Lazkiye’deki darbe girişiminin engellendiği gün, YPG’nin çatı yapılanması SDG’nin Suriye ordusuna katılmayı kabul etmesi Ankara tarafından olumlu karşılandı. SDG’nin fiilen ortadan kalkıp kalkmayacağı dikkatle izlenecek.

ATILACAK ADIMLARA DİKKAT

Terör örgütü SDG’nin Suriye Ordusu’nun yapısına dahil edilme kararının ardından, Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalanmasının ardından gözler bundan sonra gerçekleşecek adımlara çevrildi.

ORDU İÇİNDE ORDU YER ALMAYACAK

Ankara, terör örgütünün tasfiyesi konusunda net bir tutum sergiliyor ve bu süreçte Suriye hükûmeti ile yakın iş birliği gerçekleştiriyor. Buna göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG silah bırakacak, elebaşları ve yabancı örgüt üyeleri Suriye’yi terk edecek. Silahlı gruplar, ordu içerisinde ayrı bir yapı oluşturmadan Savunma Bakanlığı bünyesinde ulusal ordunun bir parçası olarak yer alacak. Edinilen bilgilere göre, “devlet içinde devlet, ordu içinde ordu olmaz” anlayışı doğrultusunda SDG, Suriye ordusu içinde blok olarak yer almayacak. Anlaşmanın imzacılarından bir tarafın terör örgütü olması nedeniyle Ankara, öncelikle uygulamanın etkilerini görmek istiyor ve temkinli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle SDG’nin kontrolündeki ve anlaşma ile Suriye devletine devredilen petrol çıkarılan bölgelerde, Şam yönetiminden gelen talimatlara uyulup uyulmayacak olduğu dikkatle izlenecek.

ORTAK OPERASYON MERKEZİ KURULUYOR

Terör örgütü YPG’nin elindeki DEAŞ hapishanelerinin güvenliği meselesi, geçtiğimiz hafta sonu Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi’nde ele alındı. Edinilen bilgilere göre, DEAŞ ile mücadele için ortak bir operasyon merkezi kurulacak. Suriye hükûmetinin bu kampları devralması ve komşu ülkelerin burada düzeni sağlaması, ortak mücadele merkezi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Operasyon merkezinin Türkiye veya Ürdün’de kurulması planlanırken, bu konudaki teknik çalışmalar da başlatıldı. Ayrıca Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nde askerî ataşe olarak görevlendirilen Hasan Göz’ün, görevine başlamasıyla birlikte iki ülke arasındaki askerî görüşme trafiğinin hızlanması bekleniyor.

MUTABAKATIN ARKA PLANINA BAKIŞ

Türkiye gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmet El-Şara ile PKK-YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin görüşmesinin arka planına dair önemli bilgilere ulaştı. Türkiye’nin ABD, Avrupa ve Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdiği yoğun diplomatik çabaların ve Suriye merkezli politikalarının varılan mutabakatta etkili olduğu belirtiliyor. Bağımsız Kürtler Birliği Başkanı Abdulaziz Temo, “Yaklaşık 30 bin kilometrekarelik Suriye’nin doğu ve kuzey bölgesinde 10 yıllık işgal ve kâbus sona erdi, artık yeni bir dönem başlıyor” dedi.

TSK’NIN ETKİSİ

PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG-SDG terör yapısını masaya iten sebepler arasında Türkiye’nin operasyon kararlılığı ve yürüttüğü yoğun uluslararası diplomasi trafiği yer alıyor. Rakka’daki SDG yönetim kadrosundan bir militan, “Bu anlaşma bizim için zorunluluğa dönüştü. Tüm kara mobilizasyonumuz Türk kara ve hava güçlerinin müdahale etmesi sebebiyle sona gelmişti.” şeklinde yorumladı. PKK-PYD-YPG üst yönetiminde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki büyük çaplı operasyon sinyalleri etkili oldu.

SOKAKLARA DÖKÜLENLER

PKK işgal altındaki bölgelerde anlaşmadan sonra Arap siviller sokaklara çıkarak sevinç gösterileri düzenledi. SDG yetkilisi, başta Bahoz Erdal ve Mustafa Bayık olmak üzere Kandil kadrosunun anlaşmadan rahatsız olduğunu belirtti. Kandil’in önde gelen isimlerinden Bayık, Şam mutabakatına karşı olarak PKK’nın gençlik yapılanmasını sokağa dökerek sivillere ateş açtırdı ve Ferhat Abdi Şahin’i hain ilan etti.

YENİ BİR YAPILANMA PLANI

Kamışlı’daki gelişmelerden etkilenerek Rakka’ya geçen Bahoz Erdal, SDG, YPG ve PYD gibi yapılanmaların feshedilmesi durumunda yeni bir paravan örgüt kurmayı planladıklarını anlatıyor. HAT, YAK ve TOL gibi SDG’ye bağlı olmayan asayiş dışındaki terörle mücadele birimleri, Şam ile yapılan mutabakatın dışında farklı bir yapılanma içerisine girmek istiyor.

11 BİN TERÖRİST SINIRDAN ÇIKARILACAK

Şara-Şahin mutabakatına temkinle yaklaşan Bağımsız Kürtler Birliği Başkanı Abdulaziz Temo, sürecin ilerlemesinde ABD’nin aktif rol oynadığını ve PKK kanadının taleplerinin çoğundan vazgeçirildiğini belirtti. Suriye’de kesin bir dönemin kapandığını ifade eden Temo, Türkiye’nin bu süreçte kritik bir rol üstleneceğini vurguladı. PKK Kandil kadrosundan 11 bin militanın Suriye’den silahsız bir biçimde çıkarılacağı bilgisi verilirken, SDG yapılanmasından 7 bin 500 kişinin ise Suriye ordusuna entegre edileceği aktarıldı. Çok kısa bir süre içinde bölgeden çıkarılan 2 milyonu aşkın insanın geri dönüşü sağlanacak ve PKK’nın gasbettiği tüm mülkler asıl sahiplerine verilecek.