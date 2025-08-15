Türkiye Sigarayla Savaş Başlatıyor

TÜRKİYE’NİN SİGARA MÜCADELESİ

Türkiye sigara bağımlılığıyla olan mücadelesine devam ediyor. Bu doğrultuda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sigara kullanımının azaltılması amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında Türkiye’nin ilk sigarasız kenti olarak Artvin belirlendi. Kamu kurumlarında sigara kullanımı tamamen yasaklanacak, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için ALO 171 hattının güçlendirilmesi ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacağı ifade edildi. Ayrıca, Prof. Dr. Memişoğlu, elektronik sigara ve puf ürünlere karşı kararlı bir politika uygulanacağını da vurguladı.

TARİHİ BİR ADIM

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeyi “Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım” olarak değerlendiriyor. Prof. Dr. Aydın, sigaranın yalnızca sağlık açısından değil, ekonomik yönden de büyük kayıplara yol açtığını belirterek şu sözleri aktardı: “Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9’una denk geliyor.” Ayrıca, sigara kullanım yaşının 13’e kadar düştüğünü belirtti ve bu durumun erken yaşta hastalık riskini önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Aydın, bu durumun sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

TOPLUMSAL ETKİLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

Aydın, tütün bağımlılığının kalp-damar hastalıklarından kanser, solunum yolu rahatsızlıklarından kronik hastalıklara kadar birçok ciddi sağlık sorunu yarattığını dile getirdi. DSÖ’nün 2024 raporuna referansla, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. Türkiye’de tütün kullanımı hâlâ önemli bir halk sağlığı sorununu teşkil etmekte. Bu durum bireysel bir tercih olmanın ötesinde, toplumun tamamını etkileyen bir kriz olarak ortaya çıkıyor. Mücadele, yalnızca sağlık otoriteleriyle sınırlı kalmayıp, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya ve ailelerin de aktif rol almasıyla başarılı hale gelebilir.