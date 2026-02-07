Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Dev Derbi Heyecanı

turkiye-sigorta-basketbol-super-ligi-nde-dev-derbi-heyecani

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında dev bir derbi gerçekleşecek. Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Galatasaray MCT Technic’i konuk edecek. Karşılaşma, hakemler Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu tarafından yönetilecek. Bu önemli maç, 8 Şubat 2026 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 15.30’da başlayacak.

DÜZENLİ GALİBİYET HEDEFİ

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı 18 maçta 16 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray karşısında galip gelmesi durumunda üst üste 7. galibiyetini elde edecek. Fenerbahçe, son 6 karşılaşmada rakiplerine karşı üstünlük sağlamayı başardı ve Galatasaray ile oynanacak derbide bu seriyi sürdürmeyi planlıyor.

Galatasaray MCT Technic, 18 maçta 11 galibiyet ve 7 yenilgi alarak averajla 6. sırada haftaya başlayacak. İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco’nun göreve gelmesinin ardından Galatasaray, ligdeki son 4 maçını kazanarak önemli bir çıkış yakaladı. Fenerbahçe ile oynanan son karşılaşmalarda ise Fenerbahçe’nin üstünlüğü dikkat çekiyor.

SON DERBİLERDE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray ile karşılaştığı son 7 maçı kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, 2022-23 sezonundan itibaren ligde rakibine karşı üstünlüğünü koruyor. Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı ligdeki son galibiyeti ise 2021-22 sezonunun ikinci yarısında gerçekleşti; sarı-kırmızılı ekip, 11 Nisan 2022 tarihinde deplasmanda oynanan maçta rakibini 76-70 mağlup etmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Dijital Sinema Biletleri NFT İle Geleceğe Taşınıyor

Çatlı filmi için NFT tabanlı bilet satışları başladı. Soulbound NFT'ler, izleyicilere ön satış avantajı ve dijital koleksiyon imkanı sağlıyor.
Gündem

Arakçi: ABD Saldırırsa Üslerini Hedef Alırız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin olası bir saldırısına karşılık olarak, doğrudan ABD topraklarına saldırı yapamayacaklarını, fakat bölgedeki askeri üsleri hedef alacaklarını belirtti.
Gündem

Türkiye-Çin İşbirliğinde Yeni Ufuklar Açıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de 1419 Çin firması olduğunu ve Türkiye ile Çin arasındaki yatırım hacminin 3,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.
Gündem

TFF Kuver Zammı Cezasıyla Gündemdeki Restoran

Zorunlu bahşiş ve kuver uygulamasının kaldırılmasının ardından Michelin yıldızlı bir restoranın menüsüne yaptığı zam, haksız fiyat artışı olarak tespit edildi ve işletmeye büyük bir ceza verildi.
Gündem

Hyundai İzmit Fabrikasında Elektrikli Ioniq 3 Üretimine Başlıyor

Hyundai, İzmit'te üretilecek Ioniq 3'ü Nisan'da Milano Tasarım Haftası'nda tanıtacak. Araç, 2026 sonbaharında Avrupa'da satışa sunulacak, üretimin %80'i yurtdışına ihraç edilecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.