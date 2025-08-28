“Türkiye, Suriye Hükümetinin Tedbirlerine Destek Verecek”

HAFTALIK BASIN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Son bir hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Aktürk’ün açıklamaları şu şekilde oldu:

TERÖRLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin savunma ve güvenliği için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kalıcı güvenliği sağlamak amacıyla 24 saat esasına dayalı olarak gerçekleştirdiği görevleri çerçevesinde, geçen hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin teslim olduğu ve Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda birçok silah, mühimmat ve malzemenin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

MÜNBİÇ’TEKİ TÜNEL İMHA FAALİYETLERİ

Suriye Harekât Alanlarında devam eden “tünel imha” çalışmaları neticesinde, son bir hafta içinde Münbiç bölgesinde 8 kilometre uzunluğunda bir tünelin imha edildiği ve toplam imha edilen tünel uzunluğunun 556 kilometreye ulaştığı belirtildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

İsrail, bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden saldırılarına devam ediyor. Gazze’de insani bir felaket yaşanırken, açlıkla mücadele eden Filistin halkının durumu giderek zorlaşıyor. İsrail güçleri, hastanelerde bulunanlar da dahil olmak üzere masum sivilleri ve gazetecileri hedef alarak katliamlarını sürdürüyor. Bağımsız gazetecilerin hedef alınması, bu durumun uluslararası kamuoyuna yansımasını engelleme amacını taşıyor. İsrail’in uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçları cezasız kalmakta ve bu durum, zorbalıkta sınır tanımayan bir tutum sergilemesine yol açıyor. Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlanması ve insani yardım koridorlarının açık tutulması, uluslararası topluma düşen bir sorumluluktur.

TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI

Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyan merkezi bir yönetim ile istikrara kavuşacağına inanıyor. Suriye hükümeti, etnik ve mezhepsel gruplara eşit mesafede yaklaşma niyetiyle çalışmalarını sürdürüyor. Suriye’nin istikrarı, Türkiye’nin güvenliğini doğrudan etkiliyor. Bu bağlamda Türkiye, Suriye Hükümetinin açıkladığı her türlü tedbire destek verecek. Suriye’nin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim merkezleri kurulması planlanıyor.

HARP OKULLARI MEZUNİYET TÖRENİ

Bakanlık kaynakları, bu yıl MSÜ Harp Okullarından mezun olacak teğmenler için Kara Harp Okulu’nda tek bir tören düzenleneceğini açıkladı. Bunun nedeninin Cumhurbaşkanının 31 Ağustos’ta yurt dışına seyahati olduğu belirtildi. Mezun askeri öğrencilerin tören süreci içerisinde ihtiyaçları göz önünde bulundurularak izinler veriliyor. Törene katılacak ailelerin sayısının sınırlı olacağı ve girişlerin hızlı bir şekilde sağlanması için bir sistem kullanılacağı ifade edildi. Tören sonrası mezunlar, aileleriyle buluşabilecek ve tüm programlar planlandığı gibi devam edecek.

HALİT YUKAY’IN NAAŞI VE ÇIKARILMA ÇALIŞMALARI

Marmara Denizi’nde 68 metre derinlikte tespit edilen iş insanı Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen naaşın çıkarılmasına yönelik çalışmalar, Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG IŞIN kurtarma gemisinin bölgedeki faaliyetleriyle başlatıldı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Tuğamiral Zeki Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı vesilesiyle kutlama faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Aktürk, Ankara’da bir geçit töreni ve Deniz Kuvvetleri tarafından 24 gemi ile düzenlenecek halka açık liman ziyaretleri gerçekleştireceklerini dile getirdi. Ayrıca, birçok şehirde hava gösterileri ve konserlerin planlandığı aktarıldı.