Türkiye, Suriye’ye Askeri Eğitim Verdi

ASKERİ EĞİTİM BAŞLADI

Türkiye, Suriye’ye askeri eğitim vermeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam yönetiminden gelen talep doğrultusunda komşu ülke ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlandığını bildirdi. 13 Ağustos’ta iki ülke arasında imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması ve askeri alanda somut bir iş birliğinin hedeflendiğini aktardı.

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bu bağlamda, Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin, Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyaret ettiği ve Suriye Savunma Bakanlığı’nın talebiyle başlatılan eğitim faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve ortak bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin teknik ziyaretler gerçekleştireceği ifade edildi.

TEK DEVLET, TEK ORDU İLKESİ

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarını bölge barışı açısından kritik gördüğünü vurguladı ve “Tek devlet, tek ordu” ilkesinin desteklendiğini belirtti.

UKRAYNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderileceği iddiasına ilişkin bir soruya yanıt da verdi. Türkiye’nin, bölgesinde barış ve istikrar üreten bir ülke olduğunu, bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sağladığını aktardı. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Kaynaklar, ateşkesin ardından görev tanımının netleştiği bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkıda bulunacağının ortaya konulması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıklı ve doğru olmayacağını ifade etti.