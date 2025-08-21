TÜRKİYE, SURİYE’YE ASKERİ EĞİTİM VERİYOR

EĞİTİM VERME PROJESİ BAŞLADI

Türkiye, komşu ülke Suriye’ye askeri eğitim verme sürecine girdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam yönetiminin talebi doğrultusunda Suriye ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek sunulduğunu açıkladı. 13 Ağustos’ta iki ülke arasında imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile Suriye’nin askeri kapasitesinin artırılmasının ve özgün bir iş birliğinin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyaret etti. Suriye Savunma Bakanlığı’nın isteği üzerine başlatılan eğitim faaliyetlerinin devam ettiği bildiriliyor.

Suriye’nin savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve ortak bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin teknik ziyaretler gerçekleştireceği ifade ediliyor.

BİRLEŞİK ORDU VURGUSU

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’nin stabilitesine bölge barışı açısından büyük önem atfettiğini belirterek “Tek devlet, tek ordu” ilkesinin desteklendiğini vurguladı.

UKRAYNA KONUSUNDA AÇIKLAMALAR

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderileceği yönündeki iddialara da cevap verdi. Türkiye’nin kendi bölgesinde barış ve istikrar oluşturan bir ülke olduğunu söyleyen kaynaklar, önce Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes sağlanması gerektiğini kaydetti. Ateşkesin ardından görev tanımının açık bir şekilde belirlenmesi ve hangi ülkenin ne şekilde katkı sunacağının netleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Henüz net bir zeminde yer almayan öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıklı olmayacağı kaydedildi.