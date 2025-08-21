Türkiye, Suriye’ye EĞİTİM Başlattı

TÜRKİYE, SURİYE’YE ASKERİ EĞİTİM VERMEYE BAŞLADI

Türkiye, Suriye’ye askeri eğitim vermeye başladığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam yönetiminden gelen talep doğrultusunda komşu ülkenin ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlandığını belirtti. İki ülke arasında 13 Ağustos günü imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması ve askeri alanda somut iş birliğinin hedeflendiği kaydedildi.

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bu çerçevede Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyaret ettiği ve Suriye Savunma Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda başlatılan eğitim faaliyetlerinin devam ettiği aktarılıyor.

BAKANLIK HEYETİ TEKNİK ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve ortak bir yol haritası hazırlanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin teknik ziyaretler gerçekleştireceği ifade edildi.

TEK DEVLET, TEK ORDU VURGUSU

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarının bölge barışı açısından kritik olduğunu belirterek, “Tek devlet, tek ordu” ilkesinin desteklendiğini vurguladı.

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ İDDİASI

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderileceği iddiasına verdiği yanıtta, Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar sağlamak için çaba gösteren bir ülke olduğunu belirtti. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması gerektiği ifade edildi. Ateşkesin ardından, görev tanımı netleşmiş bir misyon çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının netleştirilmesi gerektiği kaydedildi. Henüz somut bir zemin oluşturulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıklı ve doğru olmayacağını belirtti.