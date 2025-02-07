Türkiye Tenis Federasyonu’ndan Çalıştay Sonuç Raporu

ÇALIŞTAYDA GİZLENEN POTANSİYEL

Türkiye tenisinin geleceğini şekillendirecek yol haritasının belirlendiği çalıştayda, milli sporcular, antrenörler, kulüpler, master tenisçiler, akademisyenler ve medya kuruluşları gibi geniş bir katılımcı kitlesi yer aldı. Bu katılım, tenis sporunun farklı paydaşlarının görüşlerinin alınmasını sağladı. Çalıştayda Türk tenisinin güçlü ve zayıf yönleri, karşılaşılan fırsatlar ve tehditler gibi konular detaylı bir şekilde değerlendirildi.

TENİSTE REKABET İMKANLARI VE EĞİTİM

Çalıştayın ana gündem maddeleri arasında rekabet ortamının geliştirilmesi, eğitim olanaklarının arttırılması ve sponsorluk konuları öne çıktı. Bu maddeler, Türk tenisini uluslararası seviyeye taşımak için gereken unsurların başında geliyor. Elde edilen fikir ve öneriler, Türkiye Tenis Federasyonu’nun 2025-2028 Stratejik Planı’nın temeli olarak kullanılacak.

GÜÇLÜ İLETİŞİM VE DESTEK

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, katılımcılara teşekkür mesajı gönderdi. Bu tür organizasyonların, Türkiye’de tenis sporunun gelişmesi adına çok önemli olduğunu belirtti. Müderrisgil, gelecekte bu tür çalıştayların devam edeceğini ve edinilen bilgilerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.