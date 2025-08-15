Türkiye Tütünle Mücadelede Tarihi Adım!

TÜRKİYE’DE SİGARA BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE PROJESİ

Türkiye, sigara bağımlılığıyla karşı mücadelesine devam ediyor. Bu bağlamda, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sigara kullanımının en aza indirilmesi amacıyla bir proje başlatıyor. Proje çerçevesinde Türkiye’nin ilk sigarasız kenti olarak Artvin belirlenmiş durumda. Uygulamanın detayları arasında kamu kurumlarında sigara kullanımının tamamen yasaklanması, sigara bırakma niyetinde olan vatandaşlar için ALO 171 hattının güçlendirilmesi ve ücretsiz ilaç desteği yer alıyor. Bunun yanı sıra, Bakan Memişoğlu, elektronik sigara ve puf gibi ürünlere karşı da kararlı bir politikayı sürdüreceklerini vurguladı.

TARİHİ BİR ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, projeyi “Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım” olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Aydın, sigaranın sadece sağlık açısından değil, ekonomik açıdan da büyük kayıplara yol açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9’una denk geliyor. Sigara kullanım yaşı 13’e kadar düştü. Bu, erken yaşta hastalık riskini dramatik şekilde artırıyor. Bu tablo, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini net biçimde gösteriyor.”

AİLELER VE TOPLUMSAL FARKINDALIK ÖNEMLİ

Aydın, tütün bağımlılığının kalp-damar hastalıklarından kansere, solunum yolu rahatsızlıklarından kronik hastalıklara kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığını dile getirerek şu bilgileri aktardı: “DSÖ’nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de de tütün kullanımı hâlâ ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bu durum artık bireysel bir tercih değil, toplumun tamamını etkileyen bir krizdir. Mücadele, yalnızca sağlık otoriteleriyle değil; eğitim kurumları, sivil toplum, medya ve ailelerin aktif rol almasıyla başarıya ulaşabilir.”