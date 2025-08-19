Dünya

Türkiye, Ukrayna İçin Diplomasi Yapıyor

UZUN TELEFON DİPLOMASİSİ TRAFİĞİ

ABD’de gerçekleştirilen Ukrayna zirvesinin ardından Ankara’da yoğun bir telefon diplomasisi trafiği yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmenin gündeminde, ABD Başkanı Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile ardından Vaşington’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı toplantılar yer aldı. İki yetkili, bu toplantıların sonuçlarını değerlendirdi. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Bakan Fidan, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu tekrar dile getirdi.

AVRUPALI BAKANLARLA GÖRÜŞMELER

Trump ve Zelenski’nin Beyaz Saray’daki görüşmesine İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya liderleri, Avrupa Komisyonu Başkanı ve NATO Genel Sekreteri de katılım sağladı. Fidan, ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de telefonda ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde toplantının sonuçları ele alındı ve olası yeni adımlar değerlendirildi.

