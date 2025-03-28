Türkiye ve Gine Arasında Kardeşlik Köprüsü

BAĞLANTIYLA AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nden canlı bağlantıyla Recep Tayyip Erdoğan Camisi’nin açılış törenine katıldı. Bu tören kapsamında Erdoğan, Gine halkına selam ve sevgilerini göndermenin yanı sıra, Ramazan-ı Şerif ve Cuma günü için iyi dileklerini de iletti. Camisinin açılışı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, “Bugün burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz” şeklinde ifade etti.

CAMİ PROJESİ VE ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, 2023 yılında temelini attıkları caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olması dileğinde bulundu. Camilerin, “akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserler” olduğunu vurgulayan Erdoğan, 3200 metrekarelik bir alana inşa edilen bu yapının taraflarında kardeşliğin bir nişanesi olarak yer alacağını belirtti. Aynı anda 2100 kişinin ibadet edebileceği caminin mimarisinin ve peyzajının göz alıcı olduğunu ifade etti. Bu eserle Türk-İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini Gine’de yansıtmayı hedeflediklerini belirtti.

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Albayrak grubu olmak üzere, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. İşçisinden mimar ve mühendisine kadar projede yer alan her bireye teşekkür eden Erdoğan, caminin inşasına destek sağlayan Gine makamlarına da şükranlarını sundu. Caminin minarelerinden yükselecek ezanların, Gine’deki kalplere huzur ve sükunet getirmesini umduğunu dile getirdi. Tüm katılımcılara sevgi, saygı ve muhabbetle hitap eden Erdoğan, “Allah’a emanet olun” diyerek sözlerini sonlandırdı.