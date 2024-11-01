“Türkiye ve KKTC Arasında Üç Protokol”

TOPLANTI VE İMZA TÖRENİ

Lefkoşa’daki bir otelde iki ülke heyetleri arasında gerçekleşen toplantının ardından imza töreni düzenlendi. Bu törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz yer aldı.

PROTOKOLLERİN İMZALANMASI

Törende, Türkiye ile KKTC arasında üç önemli protokole imza atıldı. Bu protokoller, ‘Çevre ve Şehircilik Alanında Bildirge’, ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri Alanında İş Birliği Protokolü’ ve ‘Tapu ve Kadastro Alanında Eylem Planı’ olarak sıralandı. Protokolleri Türkiye adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC adına ise Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve ilgili bakanlar imzaladı.

TOKİ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLER

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yürüttüğü çalışmalara dair bilgi veren Bakan Kurum, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesi inşaatının yılbaşına kadar, ayrıca millet bahçesi ve cami inşaatının Haziran 2025’e kadar tamamlanacağını ve teslim edileceğini belirtti.