Türkiye ve Ukrayna Arasında İki Anlaşma

RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’i resmi bir törenle karşıladı. İkili görüşmeler sonrasında heyetler arası bir çalışma yemeği düzenlendi. Ardından, iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır” açıklamasını yaptı.

İKİ ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin huzurunda, iki ülke arasında toplamda iki anlaşma imzalandı. Zelensky, yaptığı konuşmada özellikle eğitim alanındaki anlaşmaya verdikleri önemi vurguladı.

MEDYA İLETİŞİM ALANINDA ANLAŞMA

İlk olarak medya ve iletişim alanında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun imza attı. “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından imzalandı.

EĞİTİM ALANINDA MUTABAKAT

İkinci anlaşma ise eğitim alanında yapıldı. Bu anlaşmaya Türkiye adına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imza attı. Anlaşma kapsamında iki ülke arasında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması” imzalandı. Bu anlaşmaya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imza attı.

ORTAK ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelensky, baş başa yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında ortak anlaşmaları imza altına aldı.