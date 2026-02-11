Türkiye Ve Yunanistan Anlaşmalarla İşbirliğini Güçlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu’na başkanlık etti. İkili görüşmenin ardından düzenlenen oturumla beraber iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza töreni de gerçekleştirildi.

İMZALANAN ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir Ortak Bildiri’yi imzaladı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Yunanistan Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı arasında işbirliği konusunu içeren bir Mutabakat Zaptı da, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis’in katılımıyla imzalandı.

TAŞIMACILIK VE İŞBİRLİĞİ MUTABAKATLARI

İzmir Limanı ile Selanik Limanı arasında Ro-Ro seferlerinin başlatılmasına yönelik teşvikleri içeren bir Mutabakat Zaptı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile Theoharis tarafından imzalandı. Ayrıca, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesine dair bir Mutabakat Zaptı da Bozay ve Theoharis tarafından kabul edildi.

DEPREM HAZIRLIĞI VE KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ

Depreme hazırlık konusundaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik Mutabakat Zaptı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Ioannis Kefalogiannis arasında imzalandı. Kültürel alanında işbirliğine dair bir Mutabakat Zaptı ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni tarafından onaylandı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliği için bir Ortak Niyet Beyanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Yunanistan Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos tarafından imzalandı.