Türkiye Ve Yunanistan Arasında Yeni Dönem

YUNANİSTAN’A YAPILACAK ZİYARETLER ARTIYOR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin önde gelen turizm pazarlarından biri olan Yunanistan hakkında detaylı bir araştırma raporu hazırladı. Bu rapora göre, Türkiye’den Yunanistan’a olan ziyaretlerin artması bekleniyor. Bu yıl Türkiye’den Yunanistan’a 1,4 milyon kişinin seyahat etmesi öngörülüyor. Yunanistan’dan Türkiye’ye ise 800 bin ziyaretçi gelmesi planlanıyor.

GEÇEN YILKI ZİYARET RAKAMLARI

Raporda, geçtiğimiz yıl Türkiye’den Yunanistan’a 1,2 milyon kişinin seyahat ettiği, Yunanistan’dan ise Türkiye’ye 707 bin kişinin geldiği belirtiliyor.

BİRLİKTE TANITIM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

İki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanarak, karşılıklı tanıtım çalışmalarının sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. Yunan ziyaretçiler için en fazla tercih edilen turizm yerleri ise İstanbul, Edirne, Kapadokya, Bursa, Ayvalık, İzmir ve Trabzon olarak sıralandı. Uçak sefer sayılarının artışı ile birlikte özellikle Atina ve Selanik’ten uygun maliyetli seferlerin düzenlenmesi her iki ülkenin turist sayısının artmasına yardımcı olabiliyor. Son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasında seferlerine başlayan Skyexpress Hava Yolları’nın bu alandaki katkısının değerli olduğu vurgulandı.

İKİ ÜLKENİN TURİZM ÜRÜNLERİ TAMAMLAYICI NİTELİKTE

TÜROB raporunda, Türkiye ve Yunanistan’ın sunduğu turizm ürünlerinin birbirine rakip değil, aksine tamamlayıcı özellik taşıdığı ifade ediliyor. 2024 yılı için Yunanistan’ın ağırlayacağı yabancı ziyaretçilerin 21,8 milyonunun Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, 14,1 milyonunun ise AB dışındaki ülkelerden geleceği öngörülüyor. Türkiye’den Yunanistan’ı ziyaret eden 1,2 milyon Türk vatandaşının yaklaşık 1 milyar euro harcama yapacağı belirtiliyor. Türkiye, Yunan vatandaşları arasında en çok tercih edilen ikinci ülke konumunda oluyor.