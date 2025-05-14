“Türkiye’ye Gelmeyi Düşünüyorum, Putin İstiyor!”

DÜNYA İSTANBUL’DAKİ BARİŞ GÖRÜŞMELERİNE KİLİTLENDİ

Dünya, İstanbul’da 15 Mayıs 2025’te gerçekleşecek Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için heyecanla bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Katar’a yapacağı ziyareti öncesinde Air Force One’da gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret planlayabileceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisinin zirveye katılmasını istediğini ifade etti. “Benim orada olmamı isterdi ve bu bir olasılık… Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum” diyen Trump, küresel diplomasi açısından İstanbul’u önemli bir merkez haline getirdi.

TRUMP’IN TÜRKİYE HAMLESİ KİLİT ROL OYNAYACAK

Trump, 13 Mayıs 2025’te Riyad’da başlayacak Orta Doğu turu çerçevesinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek. Ancak Türkiye’deki barış görüşmeleri, bu gezinin en kritik noktası olabiliyor. Reuters’ın aktardığına göre, Trump’ın kıdemli danışmanları Steve Witkoff ve Keith Kellogg, 15 Mayıs’ta İstanbul’daki görüşmelere katılmak için yola çıktı. Trump, “Türkiye’ye gelebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor” diyerek, katılımının Putin’in kararını etkileme potansiyeline dikkat çekti. Zirvenin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenmesi, Ankara’nın ara buluculuk rolünü daha da güçlendiriyor.