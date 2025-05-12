TÜRKİYE’YE GİDEBİLİRİM, DEDİ TRUMP

BARİŞ DİPLOMASİSİNDE TÜRKİYE’YE DÜNYADAN ÖVGÜ

Türkiye, barış diplomasisiyle dünya çapında önemli bir model oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımlar sonucunda Rusya-Ukrayna savaşı sona erme aşamasına geldi. Perşembe günü, İstanbul’da iki taraf arasında kritik bir toplantı yapılacak. Uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken bu görüşmeler, Donald Trump’ın da ilgi alanında yer alıyor.

TRUMP’TAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi. Toplantıyla ilgili olarak, “(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Erdoğan’ın görüşmeler için iyi bir ev sahibi olacağını düşündüğünü belirten Trump, “İki ülke liderinin de İstanbul’da olacağını düşünüyorum. Ben de gidebilirim. O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim.” şeklinde konuştu.

SURİYE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, “Bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek.” dedi. ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını hafifletebileceği mesajını da iletti.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda önemli bir arabulucu olarak sürekli temas halinde oldu ve diplomatik çabalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Türkiye, 10 Mart 2022 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 2. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile o dönemki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’yı bir araya getirdi. Türkiye’nin yoğun diplomasi çabaları sonucunda her iki ülke de İstanbul’da bir araya gelerek 22 Temmuz 2022 tarihinde “Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması”nı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2022’de Lviv’i ziyaret ederek savaşın başlangıcından sonra iki ülkeye de ziyaret gerçekleştiren tek NATO ülkesi lideri oldu. Ayrıca, Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında 22 Eylül 2022’de gerçekleştirilen esir takasında da arabuluculuk yaptı. Türkiye, Ağustos 2024’te de ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini kapsayan geniş kapsamlı takas operasyonunu gerçekleştirdi. Bu esir takası, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında yapılan en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak kaydedildi.