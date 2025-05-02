Türkiye’ye İade Edilen 4 Suçlu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle aranan dört suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Uluslararası düzeyde aranan Ş.Ç. Almanya’da, Ö.A. ise Kosova’da yakalandı. Ayrıca, ulusal düzeyde aranan M.G. ve S.E.Ö., Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

YAKALAMALAR VE İADE SÜRECİ

Bakan Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya üzerinden şu ifadeleri paylaştı: “Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz!” Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. Almanya’da, Ö.A. ise Kosova’da yakalanarak ülkemize iade edildi.

Ö.A. VE Ş.Ç. İLE İLGİLİ DETAYLAR

Ö.A., ‘Bilişim Sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’ suçlarından dolayı kırmızı bültenle aranan bir kişi olarak Kosova’da yakalandı. Aynı şekilde, Ş.Ç. ise ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dolayı Almanya’da yakalanarak ülkemize iade edildi.

GÜRCİSTAN’DA YAKALANAN SUÇLULAR

Gürcistan’da yakalanan S.E.Ö., ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranıyordu. Bunun yanı sıra, M.G. da ‘Tasarlayarak öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve suç uydurma’ suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan bir kişiydi.

TEŞEKKÜR VE OPERASYONUN BAŞARISI

Ali Yerlikaya, paylaşımında, “Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

YURT DIŞINDA YAKALANAN SUÇLULARIN LİSTESİ

– Ş.Ç. – Çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

– Ö.A. – Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçlarından aranıyordu. Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

– S.E.Ö. – Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından, dört yıldır ulusal seviyede aranıyordu. Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

– M.G. – Tasarlayarak öldürme, ruhsatsız silah bulundurma ve suç uydurma suçlarından, iki yıldır ulusal seviyede aranıyordu. Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.