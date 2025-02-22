Türkler Artık Kutaisi’yi Tercih Ediyor

VİZESİZ YOLCULUK ARAYIŞLARI

Türkler, Avrupa’daki vize sorunuyla karşılaştıktan sonra vizesiz ve kimlikle giriş yapabilecekleri ülkelere yönelmeye başladı. Bu kez Balkanlar yerine rotalarını Gürcistan’ın Kutaisi şehrine çevirdi.

DOĞA VE TARİHİN BİR ARADA OLDUĞU ŞEHİR

Dünyanın en eski yerleşim alanlarından biri olan Kutaisi, son dönemde Türk gezginler arasında popüler hale geldi. Batum ve Tiflis’ten sonra Gürcistan’ın en çok ilgi gören şehirlerinden biri olan Kutaisi, hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. Uygun fiyatlarıyla da ön plana çıkan şehir, Rioni Nehri üzerine kurulu olup, Tiflis’ten sonra Gürcistan’ın ikinci büyük şehri konumunda. Kanyon manzaraları ve tarihi manastırlarıyla gelenleri kendine hayran bırakıyor.

ŞARAP KÜLTÜRÜ VE MÜZELERİ

Şehirdeki en ünlü turistik mekanlardan biri, Okatse Kanyonu. Burada bulunan teknelerle turistler, kanyonun ve çevresinin göz alıcı manzaralarını keşfediyor. Kutaisi’nin en ilgi çekici yeri ise şarap müzesi. Şehir, ünlü şarapları ve zengin yemek kültürüyle de oldukça fazla beğeni topluyor.

KUTAİSİ’DE MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

– Okatse Kanyonu

– Palace of Imeretian Kings Okros Chardakhi

– Bagrati Katedrali