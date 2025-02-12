Türkmen Gazı Türkiye’ye Geliyor: 1,3 Milyar Metreküp

BAKAN BAYRAKTAR’DAN DOĞAL GAZ ANLAŞMASI DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya ziyaretine katılan Bakan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında imzalanan doğal gaz anlaşması hakkında bilgi verdi. Bayraktar, Türkmenistan’dan Türkiye’ye gaz tedarikinin uzun zamandır gündemlerinde olduğunu ifade ederek, “Zira biz Türkiye’nin gaz tedarikini farklılaştırmak, çeşitlendirmek istiyoruz. Farklı ülkelerden gazımızı tedarik etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu, planın bir parçası.” dedi.

BURADA ÖNE ÇIKAN İLKLER

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 20 yıl aradan sonra ilk kez boru gazıyla Türkmenistan’dan gaz alacağını belirtti. 1998 yılına kadar uzanan bu sürecin neredeyse 30 yıl boyunca kesintiye uğradığını söyleyen Bayraktar, “İnşallah 1 Mart itibarıyla bu aşılmış olacak.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin Türkmenistan’ın İran’a teslim edeceği gazı, İran üzerinden aldığını ve bunun ülkede kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Bayraktar, anlaşmanın temelinde çeşitlendirme, maliyet düşürme ve daha rekabetçi bir gaz sağlama amacının yattığını vurguladı.

GELECEK HATTI VE GAZ TEDARİK AŞAMALARI

Türkmenistan’ın önemli bir gaz tedarikçisi konumunda olduğunu belirten Bayraktar, “O kaynakların Türkiye’ye gelebilmesi, Türkiye üzerinden özellikle buna ihtiyaç duyan Avrupa’ya gidebilmesi de önem arz ediyor.” dedi. Hazar’ın statüsü ve geçişinin, gaz tedarikinde önemli engeller oluşturduğuna dikkat çekti. Geçişli boru hattının Türkiye ve Avrupa için büyük miktarlarda gaz temin etme şansı sunacağını aktaran Bayraktar, bu yıl sonuna kadar Türkiye’ye 1,3 milyar metreküplük doğal gazın ulaşacağını umduklarını söyledi.

İTHALAT VE İHRACATTA YENİ PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Bakan Bayraktar, farklı ülkelerle yapmayı planladıkları yeni anlaşmalar hakkında ise şu bilgileri verdi: “Şu anda gerek ithalatla gerek ihracatla alakalı farklı çalışmalarımız var. Avrupa’nın ciddi anlamda gazla alakalı beklentileri var.” Dönemsel olarak Türkiye üzerinden gazın ulaştırılması hususunda da önemli adımlar attıklarını belirten Bayraktar, projelerin kazan-kazan temelinde olmasının önemini vurgulayarak, “Bölgesel barışa, bölgesel gelişmeye ve refaha katkı sağlayacak her projeyi Türkiye mutlaka destekleyecektir.” diye konuştu.