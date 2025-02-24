Türkmenlerden Ahmed Eş-Şara’ya Tam Destek

SURİYE TÜRKMEN DERNEKLERİ BİRLİĞİ’NDEN BASIN TOPLANTISI

Suriye Türkmen Dernekleri Birliği, Şam’da ilk basın toplantısını düzenledi. Toplantıya Türkmen toplumunun önemli isimleri katıldı ve Türkmenlerin Suriye tarihindeki kritik rolü üzerinde duruldu. Suriye Türkmen Dernekleri Birliği Başkanı Dr. Tarık Sulo Cevizci, basın toplantısında Suriye’deki Türkmenlere karşı işlenen suçların faillerinin hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Cevizci, Suriye Devlet Başkanlığı’na atanan Ahmed eş-Şara’yı tebrik ederek konuşmasına başladı ve Türkmenlerin uzun yıllar boyunca Suriye’deki varlıklarına dikkat çekti.

TÜRKMANLERİN TARİHSEL VAHİYATI

Cevizci, Türkmenlerin Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı: “Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Türkmenler, ülkenin birliği için canlarını feda ettiler.” Hayatını kaybeden Türkmenlere ilişkin duygularını dile getiren Cevizci, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz” dedi. Türkmenlerin yeni yönetime tam destek verdiklerini belirten Cevizci, “Yeni liderimizin attığı olumlu adımları destekliyoruz ve Türkmenlerin rolünü güçlendirmek için çaba göstereceğiz” dedi.

BASKILAR VE BİRLİK ÇAĞRISI

Cevizci, Türkmenlerin tarih boyunca karşılaştığı baskılara da dikkat çekti: “Türkmenler, kimliklerini değiştirme ve demografik yapıyı bozmaya yönelik ciddi baskılarla karşılaştı.” Ancak bu baskılara direneceklerinin altını çizen Cevizci, “Türkmen toplumunun birliğini korumak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi. Türkmenleri, ortak çıkarlar doğrultusunda birlik olmaya davet eden Cevizci, “Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hepimiz için faydalı olacağız” şeklinde konuştu.

Son olarak, Türkmenlerin Suriye toplumundaki olumlu rolünü vurgulayan Cevizci, “Türkmenler, Suriye’nin istikrarı için her zaman destek verdiler ve bundan sonra da ülkenin birliğini güçlendirmek için tam sorumluluk alacaklardır” dedi. Bu açıklamalar, Türkmenlerin Suriye’nin geleceğindeki önemini ve birlik çağrısını temsil ediyor.