Türksat Uyduları Kanal Sayısı 532’ye Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat uydularıyla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin uzay alanındaki önemli atılımlarından biri olan yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın devreye girmesiyle Türksat’ın 6 aktif uydusuyla küresel ölçekte büyük bir yayıncılık power’ı haline geldiğini belirtti.

KAPSAMA ALANIMIZI GELİŞTİRİYORUZ

Türksat uydularının 110’dan fazla ülkede 5,5 milyar insana ulaştığını ifade eden Uraloğlu, “Türksat 6A ile birlikte kapsama alanımızı dünyanın en uzak noktalarına taşıdık. Uzay vatanımızdaki egemenliğimizi, teknoloji ihraç eden kabiliyetimizle birleştirdik. Bugün Türksat, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası haline geldi.” açıklamasında bulundu.

DÜNYANIN SESİ ARTIK TÜRKSAT İLE YÜKSEK

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın uluslararası güvenilirliğinin yurt dışındaki kanal sayısındaki artışla pekiştiğini belirterek, “2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayımızı son 5 yılda yüzde 50’lik bir artışla 171’e çıkardık. Bu tablo Türkiye’nin uydu hizmetleri ihracatında tarihi bir ivmeyi gösteriyor. Avrupa’dan Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika ve Güney Asya’nın derinliklerine kadar dünyanın sesi artık Türksat üzerinden yükseliyor.” dedi. Türksat uydularının bölgesel bir aktör olmaktan çıkarak küresel yayıncılık liginde etkili bir platform haline geldiğini vurguladı.

Türksat 6A’nın sağladığı yeni kapsama alanlarının başarı hikayeslerine dönüştüğünü ifade eden Uraloğlu, bu uydu ile Güney Asya’da yeni bir dönem başladığını belirtti. Türksat 6A’nın devreye girmesi ile bölgede önemli anlaşmalar imzalandığını dile getirerek, “Dubai merkezli firma ile yapılan sözleşme kapsamında Türksat 6A üzerinden ilk kez doğrudan ticari hizmet sunmaya başladık. Ardından Sri Lanka’nın önde gelen platformu Freesat Lanka’nın 50 kanalını sistemimize dahil ettik.” diye konuştu. Uraloğlu, bu projelerin Türkiye’ye yüksek katma değerli döviz girdisi sağlayan teknoloji diplomasisinin sonuçları olduğunu ekledi.

KANAL SAYISI REKOR KIRDI

Bakan Uraloğlu, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısının 532’ye ulaşarak son 10 yılın en yüksek rakamına ulaştığını belirtti. 2020 yılı sonunda 431 olan kanal sayısının, 2025 yılı itibarıyla 532’ye ulaştığını belirtirken, “Sadece son bir yılda kanal sayımızda yüzde 20’lik bir artış sağladık, bu durum Türkiye’yi küresel bir yayıncılık hub’ı haline getirdi. Bu, Türksat’ın yayıncılık tarihindeki yıllık bazda en yüksek artış oranıdır.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Türksat uydularının ileri teknolojisi ve kesintisiz hizmet kalitesiyle global yayıncılar için güvenilir bir liman olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Türkiye, ulaştırma ve haberleşme alanında uzay çağının öncüsü olma hedefini her geçen gün daha ileri taşıyor.