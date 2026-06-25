TÜRKSAT VSAT Terminali 8 Bine Yaklaştı

İnternet 1969 yılında icat edildi ancak geniş kullanıma 2000’li yıllarda ulaştı. Bugün mobil 5G şebekeleri ve karasal geniş bant dünyayı kuşatmış durumda. Buna rağmen internet ağları dışında kalan bölgeler bulunuyor. Açık deniz, uzak çöl bölgeleri ve yüksek dağ zirveleri gibi noktalarda internete ulaşmak çok zor. Mobil ya da kablolu internetin olmadığı yerlerde uydu zinciriyle hizmet verilmeye çalışılıyor. Ancak bu yüksek maliyet ve güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor. Çözüm ise TÜRKSAT’ın yerli sistemi VSAT.

YÜZLERCE MEGABİT İNDİRME HIZI MÜMKÜN

TÜRKSAT bu durumlar için uydu üzerinden internet hizmeti sağlıyor. Karasal altyapıların ve GSM şebekelerinin yetersiz kaldığı zorlu coğrafyalarda hizmet veriliyor. Konum ne olursa olsun geniş bant hızlı internet bulmak mümkün oluyor. Ka-band frekansları ve VSAT teknolojisiyle 100 Mbps hıza kadar indirme imkânı bulunuyor.

KULLANICI SAYISI SEKİZ BİNE YAKLAŞTI

VSAT sisteminde kullanıcı küçük çanak anten sayesinde uydularla doğrudan iletişim kuruyor. Anten veriyi uzaydaki uyduya aktarıyor. Uydu ise veriyi daha büyük bir yer istasyonuna gönderiyor. Türkiye’de uydudan internetin ilk adımı 2004 yılında atıldı. Zaman içinde yükselen kapasite ve ihtiyaçlarla kullanıcı sayısı arttı. TÜRKSAT tarafından kurulan VSAT terminal sayısı 2026’da 8 bine yaklaştı.

ACİL DURUMLAR VE DENİZCİLİKTE ÖNEMLİ

Sistem özellikle denizcilik ve havacılık gibi sektörlerde yoğun kullanılıyor. Açık denizde seyahat eden gemiler ve uçaklarda tercih ediliyor. Ulaşımı zor kırsal bölgeler yanında doğal afetlerde de önemli bir araç. İş yaşamında akaryakıt istasyonları gibi firmalar tarafından kullanılıyor. Birbirinden uzak şubelerde güvenli veri bağlantısı ihtiyacı karşılanıyor.

KARASAL BAĞLANTIYA GEREK DUYMAYAN SİSTEM

Hiçbir karasal bağlantıya ihtiyaç duymayan sistem geniş bir coğrafyada kullanılabiliyor. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere hizmet veriliyor. Doğrudan TÜRKSAT uydusu üzerinden bağlantı sağlandığı için güvenlik endişeleri ortadan kalkıyor. Açık denizlerdeki doğalgaz ve petrol arama gemilerinde kullanılıyor. Maden sahaları ve şantiyelerde işlerin güvenli devam etmesi sağlanıyor. Kamu ve özel sektörün yurt dışı temsilcilikleri için önemli bir alternatif oluşturuyor.