Turşu, Salgınlara Karşı Doğal Çözüm

KONYA’DA BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRME TRENDİ

Konya’da son dönemlerde artan grip ve soğuk algınlığı vakalarından dolayı vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için turşu ve turşu suyuna yöneliyor. Üst solunum yolu hastalıkları, halk sağlığını tehdit eden önemli bir sorun haline geldi. Grip salgını, başta çocuklar olmak üzere herkesi etkileyebiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, hastalığı ağır şekilde geçirebiliyor ve bu durum hastanelerde yoğunluğa yol açabiliyor. Bağışıklıklarını güçlendirmek isteyenler ise Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden turşuya yöneliyor.

TURŞUNUN PÜF NOKTALARI

Turşu kurulumunda dikkat edilmesi gereken noktaların önemine değinen turşucu Selman Kozan, kurulan turşuların hızlıca bozulmaması ve tadının ile kıvamının dengede kalması için belirli püf noktalarının bulunduğunu belirtiyor. Kozan, “Öncelikle salgınlardan dolayı hastaneler şu an çok kalabalık. Turşu doğal bir antibiyotik. İçerisinde bulunan sirke ve limon sayesinde doğal bir koruyucu özelliği var. Bu soğuk aylarda bolca turşu suyu ve turşu tüketilmesi gerekiyor. Turşu suyu, bağışıklığı güçlendiren etkileri ile boğaz ağrısı, ağızdaki yaralar ve kabızlık gibi birçok soruna çözüm sunuyor” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARLA TURŞU KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK

Turşunun gelenekte yer alan önemli bir kültür olduğunu vurgulayan Selman Kozan, “Yeni nesil bu kültürü pek tanımıyor ve turşunun faydalarını bilmiyor. Biz kapıdan birçok çocuğa ‘gelin turşu suyu için’ diye teklif ediyoruz. Artık çocuklar buraya her gün gelmeye başlıyor. Turşu tüketiminde yaş sınırı yok. Tadını beğenen herkes, genç, yaşlı, ihtiyar bu lezzeti tüketebiliyor. Ancak yaşlılar, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonları nedeniyle turşu tüketiminde daha temkinli davranıyor. Ürün çeşitlerimiz arasında salatalık, biber, lahana, havuç, fasulye, sarımsak ve bamya öne çıkıyor” dedi.

EVDE KİŞİSEL İHTİYAÇLARA GÖRE AYARLAMA

Selman Kozan, turşunun aşırı limonlu veya sirkeli yapılmadığını belirterek, “Bu konu sürekli tartışılan bir mesele. Her kitleye hitap ettiğimiz için limon ve sirke miktarını dengeli tutuyoruz. Müşterilerimize, aldıkları turşuya kendi damak zevklerine göre limon ve sirke ekleyerek ayarlama yapabileceklerini söylüyoruz. Şu anda 85 çeşit turşumuz bulunuyor ve yeni çeşitler ekleyerek ürün yelpazemizi genişletiyoruz” diye ekliyor.

Turşuyu tüketen vatandaşlar ise, bağışıklığı güçlendiren bu doğal besini severek tükettiklerini ifade ediyor.