TÜSİAD Başkanı Hakkında Yeni Soruşturma Açıldı

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yönelik devam eden soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a yargıya telkin suçlamasıyla soruşturma açtı. Başsavcılık, ayrıca TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Turan’ın 13 Şubat’ta TÜSİAD Genel Kurulunda yaptığı konuşma, soruşturmanın gerekçesi oldu. Kendisine yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlaması yöneltildi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve benzer suçlamaya maruz kalan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, polis eşliğinde ifadeye götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan Turan ve Aras, yurtdışı yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ORHAN TURAN’IN AÇIKLAMASI

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, genel kuruldaki konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz.” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada TÜSİAD’a tepki gösterdi. Erdoğan, “Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız.” açıklamasında bulundu.

AK PARTİ’DEN TEPKİLER YÜKSELİYOR

Turan’ın açıklamalarına karşı AK Parti’de çeşitli tepkiler gelmeye başladı. Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından şu şekilde yanıt verdi: “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.” Bakan Tunç, ayrıca yargı süreçleri üzerinde baskı kabul etmediklerini ve yargıyı etkilemeye yönelik her girişime karşı olduklarını belirtti. “Türkiye eski Türkiye değildir.” diyen Tunç, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin demokratik hak olduğunu da vurguladı. Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Turan’a yönelik olarak, “Maalesef Türkiye’de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir.” şeklinde bir açıklama yaptı.