TÜSİAD Yöneticilerine Brüksel Engeli

Önümüzdeki hafta Brüksel’de gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından davet edilen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras’ın yurtdışına çıkış talepleri savcılık tarafından reddedildi. NOW TV’nin aktardığına göre, Şimşek’in iş dünyasının önde gelen isimlerini toplantıya dahil etme çabası, Turan ve Aras’a daha önce konulan yurtdışı yasağı sebebiyle sonuçsuz kaldı.

ŞİMŞEK’İN DAVETİ VE SAVCILIĞIN KARARI

Bakan Şimşek, Brüksel’deki toplantıda Türkiye’nin ekonomik politikalarını uluslararası yatırımcılara tanıtmayı amaçlıyor. Bu bağlamda, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras’ı toplantıya davet ederek iş dünyasının desteğini almak istiyor. Ancak, her iki isim de 13 Şubat’taki TÜSİAD Genel Kurul toplantısındaki konuşmaları nedeniyle başlatılan soruşturma yüzünden yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Turan ve Aras’ın Brüksel’e gitmek için yaptıkları başvuru, savcılık tarafından reddedildi.

SORUŞTURMANIN ARKA PLANI

TÜSİAD’ın 13 Şubat 2025’teki Genel Kurul toplantısında, Orhan Turan ve Ömer Aras’ın “Politikacılar, iş insanları, gazeteciler sorgulanıyor, tutuklanıyor, kayyım atanıyor, teğmenler ihraç ediliyor” içeriğiyle yaptığı sunum ve konuşmalar savcılık tarafından soruşturma konusu haline geldi. Polis eşliğinde adliyeye götürülen her iki isim, savcılık sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edilmiş ve yurtdışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı uygulanmıştı. Soruşturma çerçevesinde, Turan ve Aras’a yönelik “zincirleme şekilde basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bunun yanı sıra “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlaması üzerine ayrı bir soruşturma da sürmekte.

EKONOMİK TANITIM VE HUKUKİ ENGEL

Şimşek’in Brüksel toplantısına TÜSİAD yöneticilerini dahil etme girişimi, Türkiye’nin ekonomik güvenilirliğini uluslararası alanda artırma amacının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak, savcılığın yurtdışı yasağını kaldırmaması, bu planı engellemiş durumda. Turan ve Aras’ın toplantıya katılamayacak olması, iş dünyası ile hükümet arasındaki ilişkilerde yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.