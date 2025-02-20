TÜSİAD Yöneticilerine Yurt Dışı Yasağı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAKLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’a getirilen yurt dışı çıkış yasağına ilişkin hakimlik ifadeleri gün yüzüne çıktı. Bu karar, TÜSİAD tarihindeki ilk yönetici yasağı olma özelliğini taşıyor. Hakimlik kararında, her iki ismin de “Türkiye’nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri yayıp kamu barışını bozma” suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

SOMUT DELİLLER VE SUÇLAMALAR

Hakimlik ifadelerinde, Turan ve Aras’ın kamuoyunda endişe, korku ve panik yaratma amacıyla yanıltıcı bilgiler yayıldığı yönünde somut delillerin bulunduğu öne sürüldü. Her iki isim de adli kontrol tedbirine tabi tutuldu. Bunun yanı sıra, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, 80’e yakın ülkeye ihracat yaptığını ve sık sık yurt dışına seyahat ettiğini dile getirdi.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, Türkiye’nin ekonomik gelişimi hakkında yaptığı konuşmalarla toplumsal hassasiyetlere dikkat çekti. 40 yıldır iş dünyasında aktif olan Aras, uluslararası finans sektöründe önemli görevlerde bulunduğunu ifade etti.