Tutuklama Yerine Alternatif Tedbirler Önerilmeli

FETİ YILDIZ’DAN AÇIKLAMALAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından özellikle kamuoyunda yeniden gündeme gelen “düşman ceza hukuku” ve “masumiyet karinesinin ihlali” iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu. Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ceza muhakemesinde ölçülülük ilkesinin önemine vurgu yaptı ve tutuklama yerine alternatif tedbirlerin düşünülmesi gerektiğini iletti. İşte Yıldız’ın açıklamalarından dikkat çeken noktalar…

CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI

Yıldız, ceza muhakemesinin amacını şu şekilde ifade etti: “Ceza muhakemesi, suça konu fiilin işlenip işlenmediği, failin kim olduğu ve faille eylem arasındaki bağın tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilerek, eyleme uygun yaptırımın belirlendiği bir süreçtir.” Son günlerde sıkça gündeme gelen “masumiyet karinesi” ve “düşman ceza hukuku” kavramlarına değinen Yıldız, “Anayasa 38/4’e göre, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Bu bir karinedir ve ceza muhakemesiyle çelişmeyen ilke, şüpheden sanık yararlanır ilkesidir” şeklinde konuştu.

TUTUKAMA YERİNE ALTERNATİF TEDBİRLER

Tutuklamanın masumiyet karinesi ile uyumuna dair tartışmalara da yer veren Yıldız, “Hürriyeti kısıtlayıcı koruma tedbirlerinin, özellikle kamu menfaati amacıyla uygulanması, masumiyet karinesiyle ne ölçüde bağdaşır, bu akademik bir tartışma konusudur. Ceza yargılamasında ‘ölçülülük’ ilkesi ihlal edilmiyorsa ve mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir” ifadelerini kullandı.

DÜŞMAN CEZA HUKUKU İDDİALARI REDDEDİLDİ

Yıldız, “Tutuklulara düşman ceza hukuku uygulandığı iddiası iğrenç bir iftiradır. Türkiye’de düşman ceza hukuku yoktur” sözleriyle bu konudaki eleştirileri geri çevirdi. Ayrıca, sağlık durumu ciddi olan tutuklularla ilgili olarak ise, “Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir” şeklinde açıklama yaptı. Yıldız’ın mesajı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan hukuki tartışmaların gölgesinde geldi. MHP’li yetkili, yaptığı bu açıklamalarla hem genel bir hukuk politikası değerlendirmesi sundu hem de son günlerde yaşanan olaylara dolaylı bir yanıt vermiş oldu. Ramazan Bayramı arifesinde bu açıklamanın yapılması ise dikkat çekti.