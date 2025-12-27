Ticaret Bakanlığı Denetimleri Asgari Ücretin Ardından Yoğunlaştı

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat uygulamalarını önlemek adına market denetimlerini artırdı. Bakanlık, alışveriş merkezleri, marketler ve gıda ürünleri üzerinde denetimlerini sürdürmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezindeki markette denetim gerçekleştirerek temel gıda maddeleri ile ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceledi. Ekiplere, etiket ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluklara dair de denetim yapıldı.

YENİ YIL ÖNCESİ HAREKETLİLİK

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimler hakkında yaptığı açıklamada, 81 ilde fahiş fiyat denetimlerinin kesintisiz sürdüğünü ifade etti. Denetimlerde, ürünlerin geçmişe ait 3 aylık faturalarının talep edildiğini belirten Tan, denetimlerin ardından Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu aracılığıyla idari yaptırımların uygulandığını açıkladı. Tan, “Asgari ücretin belirlenmesinin ardından bu artışı bahane eden haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarını önlemek amacıyla bu denetimi yapıyoruz. Ayrıca yeni yıl yaklaşırken kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da sıkı denetimlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

BURSA’DA KAPSAMLI DENETİMLER

Bursa’da ise Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi alışveriş merkezlerinde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve ekibi, “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde kuruyemiş, hediyelik eşya satan işletmeler, marketler ve yeme içme sektöründeki lokantalar, kafeler ve restoranlarda denetim yaptı. Denetimlerin amacı, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı dolayısıyla fiyat değişiklikleri yapılıp yapılmadığını, yeme içme sektöründeki işletmelerin fiyat listelerinin varlığını, marketlerdeki fiyat etiketlerinin doğru olup olmadığını gözlemlemekti.

Aslanlar, “Bursa genelinde 2025 yılında yaklaşık 67 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerimizi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Yılbaşı döneminde kuruyemiş, gıda, market ve hediyelik eşya ürünleri üzerinde denetim yapıyoruz. Ayrıca kafe, restoran ve lokanta gibi yeme içme sektöründeki işletmeler de denetime tabi” dedi. Kent genelinde farklı sektörlere yönelik denetimlerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.