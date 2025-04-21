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Tutuklu Sayısı 566’ya Ulaştı!

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ANKARA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ankara Batı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar çerçevesinde, 17 Nisan’da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik olarak, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 566’sı, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklandı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

“Narkokapan-Ankara Operasyonu” kapsamında ifade alma ve sorguya sevk işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, başka suçlardan tutuklu olan ve cezaevinde bulunan soruşturma kapsamındaki şüphelilerin ifadelerinin alınıp, uyuşturucu madde ticaretinden sorguya sevklerinin de bu hafta içinde yapılacağı öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürmekte.

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