TÜVTÜRK Olayı Hakkında Yeni Açıklamada Bulundu

tuvturk-olayi-hakkinda-yeni-aciklamada-bulundu
Polis memuru Melih Okan Keskin, dün İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fotoğraf: Arşiv/Ankara, (DHA)

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, 2 Şubat tarihinde Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda meydana gelen ve polis memuru Keskin’in hayatının sona ermesi ile sonuçlanan olaydan duyulan derin üzüntü ifade edildi. Olayın her yönüyle aydınlatılması amacıyla titiz bir çalışmanın sürdüğü vurgulanırken, “Şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermeme” ilkesinin gereği olarak, merhum polis memuruna saldırıda bulunan çalışanın iş akdinin feshedildiği hatırlatıldı.

OLAYLA İLGİLİ ADLI SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, adli süreçte elde edilen yeni bulgular doğrultusunda alınan yeni kararların yanı sıra, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen diğer çalışanların da iş akdinin sonlandırıldığı belirtildi. İç soruşturmanın da devam ettiğine dikkat çekilirken, sürecin sorumluluk ilkeleri çerçevesinde ilerlemesi, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

TÜM DESTEK SAĞLANACAK

Soruşturma makamlarına her türlü bilgi ve belgenin iletildiği ifade edilirken, yargıya taşınan olayla ilgili talepler doğrultusunda gerekli desteğin sunulacağı belirtildi. Açıklama, resmi makamların kararlarını beklediklerini vurgulayarak son bulurken, merhum polis memuruna bir kez daha rahmet dileyerek, acılı ailesine baş sağlığı temennisinde bulunuldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonucunda 29 ilde 63 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hakaret iddiasıyla Özgür Özel'e karşı suç duyurusunda bulundu.
Gündem

Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın çağrısı üzerine ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tanınmış sanatçı Ömer Danış, diyabet komplikasyonları sebebiyle yoğun bakıma yerleştirildi ve sağlık durumu hala tehlikeli.
Gündem

Avrupa’da Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri

Avrupa Birliği, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmak için sosyal medyada yaş sınırı ve ebeveyn izni gerektiren düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.