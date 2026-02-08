TÜVTÜRK Olayı Hakkında Yeni Açıklamada Bulundu

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, 2 Şubat tarihinde Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda meydana gelen ve polis memuru Keskin’in hayatının sona ermesi ile sonuçlanan olaydan duyulan derin üzüntü ifade edildi. Olayın her yönüyle aydınlatılması amacıyla titiz bir çalışmanın sürdüğü vurgulanırken, “Şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermeme” ilkesinin gereği olarak, merhum polis memuruna saldırıda bulunan çalışanın iş akdinin feshedildiği hatırlatıldı.

OLAYLA İLGİLİ ADLI SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, adli süreçte elde edilen yeni bulgular doğrultusunda alınan yeni kararların yanı sıra, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen diğer çalışanların da iş akdinin sonlandırıldığı belirtildi. İç soruşturmanın da devam ettiğine dikkat çekilirken, sürecin sorumluluk ilkeleri çerçevesinde ilerlemesi, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

TÜM DESTEK SAĞLANACAK

Soruşturma makamlarına her türlü bilgi ve belgenin iletildiği ifade edilirken, yargıya taşınan olayla ilgili talepler doğrultusunda gerekli desteğin sunulacağı belirtildi. Açıklama, resmi makamların kararlarını beklediklerini vurgulayarak son bulurken, merhum polis memuruna bir kez daha rahmet dileyerek, acılı ailesine baş sağlığı temennisinde bulunuldu.